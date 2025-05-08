У Мін’юсті пояснили, навіщо потрібна нова модель міжрегіональних управлінь

Уряд ухвалив постанову, яка передбачає оновлення системи міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів перейменував і утворив ряд нових міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції.

Міністерство юстиції України зазначило, що продовжує реалізовувати курс на модернізацію державного управління та посилення регіональної присутності юстиції.

Що змінюється?

Перейменування чотирьох міжрегіональних управлінь:

- Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції на Івано-Франківське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України;

- Центральне (м. Київ) – на Київське;

- Східне – на Сумське;

- Південне (м. Одеса) – на Дніпровське.

Таке перейменування спрямоване на покращення ідентифікації управлінь відповідно до географічної прив’язки й територіальної підзвітності, що спростить взаємодію з громадянами та органами влади.

Утворення як юридичних осіб публічного права чотирьох нових міжрегіональних територіальних органів:

- Львівське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України;

- Харківське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України;

- Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України;

- Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Ці управління матимуть чітко визначені межі повноважень та відповідні території, що дозволить зменшити навантаження на існуючі органи та підвищити ефективність надання послуг на місцях.

Створення юридичних осіб публічного права міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань:

- Північно-Центральне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції;

- Південно-Центральне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.

Це дасть змогу більш якісно здійснювати контроль, координацію та нагляд за діяльністю установ виконання покарань, включаючи слідчі ізолятори, з дотриманням прав людини та міжнародних стандартів.

Чому це важливо?

- Оптимізація структури дозволяє уникнути дублювання функцій, збалансувати навантаження між управліннями та наблизити послуги до громадян.

- Покращення адміністрування сприяє прозорості, підзвітності та підвищенню довіри громадян до органів юстиції.

- Фінансова ефективність – усі зміни реалізуються в межах чинної граничної чисельності працівників та затверджених бюджетних асигнувань, без додаткових витрат із державного бюджету.

- Сприяння реформі системи виконання покарань – це крок до гуманізації, правової справедливості й забезпечення гідних умов утримання осіб у місцях несвободи.

«Ці зміни – один з ключових кроків для адаптації системи юстиції до сучасних викликів. Ми прагнемо наблизити послуги до громадян, зробити їх швидшими та прозорішими, не збільшуючи фінансового навантаження на державу.

Міністерство юстиції України відповідальне за повне впровадження цієї реформи, включаючи організаційно-правові заходи щодо реєстрації нових управлінь, кадрове забезпечення та адаптацію інформаційних систем», - додали у Мін’юсті.

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