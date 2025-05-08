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В Минюсте объяснили, зачем нужна новая модель межрегиональных управлений

16:42, 8 мая 2025
Правительство утвердило постановление, которое предусматривает обновление системы межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции.
В Минюсте объяснили, зачем нужна новая модель межрегиональных управлений
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров переименовал и создал ряд новых межрегиональных управлений Министерства юстиции.

Министерство юстиции Украины отметило, что продолжает реализовывать курс на модернизацию государственного управления и усиление регионального присутствия юстиции.

Что меняется?

Переименование четырех межрегиональных управлений:

  • Западное межрегиональное управление Министерства юстиции — в Ивано-Франковское;
  • Центральное (г. Киев) — в Киевское;
  • Восточное — в Сумское;
  • Южное (г. Одесса) — в Днепровское.

Такое переименование направлено на улучшение идентификации управлений в соответствии с географической привязкой и территориальной подотчетностью, что упростит взаимодействие с гражданами и органами власти.

Создание как юридических лиц публичного права четырех новых межрегиональных территориальных органов:

  • Львовское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины;
  • Харьковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины;
  • Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины;
  • Одесское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Эти управления будут иметь четко определенные пределы полномочий и соответствующие территории, что позволит снизить нагрузку на существующие органы и повысить эффективность предоставления услуг на местах.

Создание юридических лиц публичного права межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции по вопросам исполнения уголовных наказаний:

  • Северо-Центральное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции;
  • Южно-Центральное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.

Это позволит более качественно осуществлять контроль, координацию и надзор за деятельностью учреждений исполнения наказаний, включая следственные изоляторы, с соблюдением прав человека и международных стандартов.

Почему это важно?

  • Оптимизация структуры позволяет избежать дублирования функций, сбалансировать нагрузку между управлениями и приблизить услуги к гражданам.
  • Улучшение администрирования способствует прозрачности, подотчетности и повышению доверия граждан к органам юстиции.
  • Финансовая эффективность — все изменения реализуются в рамках действующей предельной численности работников и утвержденных бюджетных ассигнований, без дополнительных расходов из госбюджета.
  • Содействие реформе системы исполнения наказаний — это шаг к гуманизации, правовой справедливости и обеспечению достойных условий содержания лиц в местах несвободы.

«Эти изменения — один из ключевых шагов по адаптации системы юстиции к современным вызовам. Мы стремимся приблизить услуги к гражданам, сделать их быстрее и прозрачнее, не увеличивая финансовую нагрузку на государство.

Министерство юстиции Украины несет ответственность за полное внедрение этой реформы, включая организационно-правовые мероприятия по регистрации новых управлений, кадровое обеспечение и адаптацию информационных систем», - добавили в Минюсте.

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минюст

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