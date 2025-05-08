В Минюсте объяснили, зачем нужна новая модель межрегиональных управлений

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров переименовал и создал ряд новых межрегиональных управлений Министерства юстиции.
Министерство юстиции Украины отметило, что продолжает реализовывать курс на модернизацию государственного управления и усиление регионального присутствия юстиции.
Что меняется?
Переименование четырех межрегиональных управлений:
Такое переименование направлено на улучшение идентификации управлений в соответствии с географической привязкой и территориальной подотчетностью, что упростит взаимодействие с гражданами и органами власти.
Создание как юридических лиц публичного права четырех новых межрегиональных территориальных органов:
Эти управления будут иметь четко определенные пределы полномочий и соответствующие территории, что позволит снизить нагрузку на существующие органы и повысить эффективность предоставления услуг на местах.
Создание юридических лиц публичного права межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции по вопросам исполнения уголовных наказаний:
Это позволит более качественно осуществлять контроль, координацию и надзор за деятельностью учреждений исполнения наказаний, включая следственные изоляторы, с соблюдением прав человека и международных стандартов.
Почему это важно?
«Эти изменения — один из ключевых шагов по адаптации системы юстиции к современным вызовам. Мы стремимся приблизить услуги к гражданам, сделать их быстрее и прозрачнее, не увеличивая финансовую нагрузку на государство.
Министерство юстиции Украины несет ответственность за полное внедрение этой реформы, включая организационно-правовые мероприятия по регистрации новых управлений, кадровое обеспечение и адаптацию информационных систем», - добавили в Минюсте.
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