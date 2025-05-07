Кабмин переименовал и создал ряд новых межрегиональных управлений Минюста

Кабинет Министров переименовал и образовал ряд новых межрегиональных управлений Министерства юстиции. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Переименованы:
Созданы как юридические лица публичного права межрегиональные территориальные органы Министерства юстиции:
Созданы как юридические лица публичного права межрегиональные территориальные органы Министерства юстиции по вопросам исполнения уголовных наказаний:
Установлено, что создание вышеуказанных межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции осуществляется в пределах предельной численности работников территориальных органов Минюста (включая органы исполнения наказаний), утвержденной постановлением КМУ от 05.04.2014 №85, и предусмотренной сметой бюджетных ассигнований Министерству и его территориальным органам на 2025 год.
Также утверждены перечни административно-территориальных единиц, на которые распространяются полномочия соответствующих межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции.
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