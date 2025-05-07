Кабмин переименовал и создал ряд новых межрегиональных управлений Минюста

Правительство приняло решение о переименовании и создании ряда межрегиональных управлений Министерства юстиции.

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Кабинет Министров переименовал и образовал ряд новых межрегиональных управлений Министерства юстиции. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Переименованы:

Западное межрегиональное управление Министерства юстиции — в Ивано-Франковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины;

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Киев) — в Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины;

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции — в Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины;

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Одесса) — в Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Созданы как юридические лица публичного права межрегиональные территориальные органы Министерства юстиции:

Львовское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины;

Харьковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины;

Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины;

Одесское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Созданы как юридические лица публичного права межрегиональные территориальные органы Министерства юстиции по вопросам исполнения уголовных наказаний:

Северо-Центральное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции;

Южно-Центральное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.

Установлено, что создание вышеуказанных межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции осуществляется в пределах предельной численности работников территориальных органов Минюста (включая органы исполнения наказаний), утвержденной постановлением КМУ от 05.04.2014 №85, и предусмотренной сметой бюджетных ассигнований Министерству и его территориальным органам на 2025 год.

Также утверждены перечни административно-территориальных единиц, на которые распространяются полномочия соответствующих межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции.

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