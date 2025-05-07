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Кабмин переименовал и создал ряд новых межрегиональных управлений Минюста

15:57, 7 мая 2025
Правительство приняло решение о переименовании и создании ряда межрегиональных управлений Министерства юстиции.
Кабмин переименовал и создал ряд новых межрегиональных управлений Минюста
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Кабинет Министров переименовал и образовал ряд новых межрегиональных управлений Министерства юстиции. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Переименованы:

  • Западное межрегиональное управление Министерства юстиции — в Ивано-Франковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины;
  • Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Киев) — в Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины;
  • Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции — в Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины;
  • Южное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Одесса) — в Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Созданы как юридические лица публичного права межрегиональные территориальные органы Министерства юстиции:

  • Львовское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины;
  • Харьковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины;
  • Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины;
  • Одесское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Созданы как юридические лица публичного права межрегиональные территориальные органы Министерства юстиции по вопросам исполнения уголовных наказаний:

  • Северо-Центральное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции;
  • Южно-Центральное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.

Установлено, что создание вышеуказанных межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции осуществляется в пределах предельной численности работников территориальных органов Минюста (включая органы исполнения наказаний), утвержденной постановлением КМУ от 05.04.2014 №85, и предусмотренной сметой бюджетных ассигнований Министерству и его территориальным органам на 2025 год.

Также утверждены перечни административно-территориальных единиц, на которые распространяются полномочия соответствующих межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции.

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Кабинет Министров Украины минюст

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