На предприятии введен простой — как платить зарплату работникам, проходящим военную службу

В Гоструде разъяснили, какие действия работодателя при введении простоя с оплатой 2/3 должностного оклада.

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Государственная служба по вопросам труда разъяснила, как оплачивать труд работников, проходящих службу в ВСУ, в случае, если на предприятии введен простой с оплатой в размере 2/3 должностного оклада.

Независимо от введения простоя на предприятии, за работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода — до его завершения или до дня фактического увольнения — сохраняются место работы и должность.

В Гоструда также отметили, что до 18.07.2022 за мобилизованными сотрудниками дополнительно сохранялся и средний заработок согласно ст. 119 КЗоТ Украины.

Ранее в ПФУ объяснили, кем оплачивается листок нетрудоспособности во время мобилизации.

Добавим, должен ли работодатель сохранять должность за мобилизованным работником, признанным без вести пропавшим.

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