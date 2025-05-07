В Ровно будут судить двух водителей, один из которых сбил, а другой переехал пешехода

Мужчину сначала сбила легковушку на пешеходном переходе, а затем переехал двигавшийся сзади микроавтобус.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Ровно перед судом предстанут двое водителей: один сбил пешехода, другой — переехал его. Об этом сообщает Ровненская областная прокуратура.

Установлено, что вечером 10 ноября 2022 года водитель автомобиля Dacia Logan проявил невнимательность к дорожной обстановке и на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Шухевича в Ровно сбил пешехода, который пересекал проезжую часть.

В это время за легковушкой ехал Volkswagen Transporter — его водитель не предпринял попыток остановиться и наехал на пострадавшего, который уже лежал на дороге.

40-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице через неделю.

Обвинительный акт в отношении двух жителей Ровно, которым инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины), направлен в Ровненский городской суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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