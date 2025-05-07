У Рівному судитимуть двох водіїв, один з яких збив, а інший переїхав пішохода

Чоловіка спочатку збив легковик на пішохідному переході, а потім переїхав мікроавтобус, що рухався позаду.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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У Рівному перед судом постануть двоє водіїв, один з яких збив, а інший переїхав пішохода. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Встановлено, що ввечері 10 листопада 2022 року водій автомобіля Dacia Logan проявив неуважність до дорожньої обстановки та на нерегульованому пішохідному переході по вулиці Шухевича у Рівному збив пішохода, який перетинав проїзну частину.

У цей час за легковиком їхав Volkswagen Transporter, водій якого не вжив заходів для зупинки авто і переїхав потерпілого, котрий лежав на дорозі.

40-річний чоловік від отриманих травм через тиждень помер у лікарні.

Обвинувальний акт стосовно двох рівнян, яким інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України) скеровано до Рівненського міського суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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