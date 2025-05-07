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У Реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів відображатиметься вручення повістки

15:39, 7 травня 2025
Кабмін затвердив зміни, згідно з якими інформація про вручення повісток відображатиметься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
У Реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів відображатиметься вручення повістки
Джерело фото: Getty Images
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Кабінет Міністрів передбачив відображення в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів відомостей про вручення військовозобовʼязаному або резервісту повістки на бланку.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, внесено зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Окрім того, уточнено положення щодо кінцевого строку надання окремим категоріям військовозобовʼязаних та резервістів відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Також конкретизовано випадки, за яких особи не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби та визначено умови направлення на військово-лікарську комісію осіб, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби.

Крім того, Кабмін уточнив процедуру формування направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів та визначав перелік документів, що підтверджують право на відстрочку особам, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років тощо.

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Кабінет Міністрів України повістка військовозобов'язаний

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