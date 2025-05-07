В Реестре призывников, военнообязанных и резервистов будет отображаться вручение повестки

Кабмин утвердил изменения, согласно которым информация о вручении повесток будет отображаться в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

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Кабинет Министров предусмотрел отображение в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о вручении повестки военнообязанному или резервисту на бланке.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, внесены изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период.

Кроме того, уточнены положения относительно конечного срока предоставления отдельным категориям военнообязанных и резервистов отсрочки от призыва на военную службу в период мобилизации.

Также конкретизированы случаи, в которых лица не направляются на прохождение медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе, и определены условия направления на военно-врачебную комиссию лиц, которые не проходили медицинский осмотр, либо срок действия решения (постановления) о пригодности к военной службе которых истек.

Кроме того, Кабмин уточнил процедуру формирования направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра в электронной форме с использованием Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, а также определил перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц, на содержании которых находится трое и более детей в возрасте до 18 лет и др.

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