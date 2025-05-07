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Земельный участок сельскохозяйственного назначения, полученный иностранцем в наследство и не отчужденный им в течение года, подлежит конфискации – Верховный Суд

15:02, 7 мая 2025
В этом деле гражданка РФ не продала земельный участок вовремя, поэтому ее право собственности прекращается, а участок подлежит конфискации, отметил Верховный Суд.
Земельный участок сельскохозяйственного назначения, полученный иностранцем в наследство и не отчужденный им в течение года, подлежит конфискации – Верховный Суд
Фото: dom.ria
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Земельный участок сельскохозяйственного назначения, полученный иностранцем в наследство и не отчужденный им в течение года, подлежит конфискации по решению суда.

Дополнительные соглашения к договору аренды такого земельного участка, заключенные иностранным гражданином как арендодателем, являются ничтожными, поскольку нарушают публичный порядок и противоречат законодательной запрету иностранцам быть арендодателями таких земельных участков.

На это указал Кассационный гражданский суд в постановлении от 12 марта 2025 года по делу 568/823/23 по иску руководителя Дубенской окружной прокуратуры в интересах государства в лице Главного управления Госгеокадастра в Ровенской области к гражданке РФ, ООО о прекращении права собственности на земельный участок путем его конфискации и продажи на земельных торгах, о прекращении действия договора аренды земли и прекращении права аренды земельных участков.

Обстоятельства дела

Прокурор ссылался на то, что ответчица, являющаяся гражданкой РФ, в порядке наследования после смерти матери приобрела право собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения. Мать при жизни заключила с обществом договор аренды земельного участка. Гражданка РФ не продала этот участок в течение установленного законом одного года и заключила дополнительные соглашения к договору аренды этого земельного участка.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, указав, что поскольку истица как гражданка РФ, унаследовав право собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, не продала его в течение года, ее право собственности на участок подлежит прекращению путем конфискации в пользу государства, а договоры аренды – прекращению, поскольку в этом случае права предыдущего собственника и обязанности третьих лиц на эту землю не могут перейти к новому собственнику земельного участка.

Апелляционный суд решение суда первой инстанции в части прекращения действия договора аренды земли и прекращения права аренды отменил, в удовлетворении этих требований отказал.

Свое решение апелляционный суд мотивировал тем, что дополнительные соглашения к договору аренды нарушают публичный порядок, поскольку касаются земли, являющейся национальным достоянием, передача иностранцем которой в аренду запрещена законом, поэтому эти сделки являются ничтожными.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд согласился с выводом апелляционного суда, отметив, что закон запрещает иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам передавать земли сельскохозяйственного назначения в собственность и требует, чтобы такие лица, получившие землю в наследство, отчуждали ее в течение года.

Если этого не произошло, право собственности прекращается путем конфискации по решению суда.

В этом деле гражданка РФ не продала земельный участок вовремя, поэтому ее право собственности прекращается, а участок подлежит конфискации.

Дополнительные соглашения к договору аренды земли, заключенные между ответчиками, нарушают публичный порядок, поскольку касаются земли сельскохозяйственного назначения как особо ценной категории, являющейся национальным достоянием и находящейся под особой охраной закона, собственником спорного земельного участка была гражданка иностранного государства, которой закон запрещает передавать такой земельный участок в аренду, поэтому эти сделки являются ничтожными.

При этом следует учитывать, что дополнительное соглашение является сделкой, вносящей изменения в уже существующий договор, и именно к дополнительному соглашению могут применяться, в частности, положения о ничтожности.

Автор: Наталя Мамченко

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Земельный участок сельскохозяйственного назначения, полученный иностранцем в наследство и не отчужденный им в течение года, подлежит конфискации – Верховный Суд

В этом деле гражданка РФ не продала земельный участок вовремя, поэтому ее право собственности прекращается, а участок подлежит конфискации, отметил Верховный Суд.

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