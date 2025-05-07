РАУ инициирует диалог с Минюстом из-за нарушения права на конфиденциальное свидание адвокатов с осужденными

РАУ инициирует решение проблемы свиданий адвокатов с осужденными.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время заседания Совета адвокатов Украины 6 мая специалисты обсудили вопрос права осуждённых на конфиденциальное свидание с адвокатом, гарантированное ст. 110 Уголовно-исполнительного кодекса. Как отмечают в Национальной ассоциации адвокатов Украины, проблема получила огласку после обращения адвокатки Евгении Шары, которую 17 апреля не допустили к конфиденциальной встрече с клиентом в Житомирской исправительной колонии №4.

Несмотря на предоставление всех необходимых документов, адвокатке предложили выбор: либо разговор через стекло в присутствии посторонних лиц, либо «безбарьерная» встреча — только после личного досмотра. Ссылаясь на профессиональный статус, она отказалась, что сделало встречу невозможной. Адвокатка также заявила, что в учреждении отсутствует специально оборудованная комната для конфиденциальных встреч адвоката с клиентом, а в большинстве случаев свидания проводятся через стекло.

Глава Комитета НААУ по вопросам БПП Оксана Каденко подчеркнула, что адвокаты нередко сталкиваются с аналогичными трудностями при выполнении профессиональных обязанностей в пенитенциарных учреждениях.

Каденко предложила сделать случай адвокатки модельным и инициировать круглый стол с участием Министерства юстиции и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, чтобы синхронизировать действия подведомственных Минюсту систем — БПП и пенитенциарной.

В НААУ подчеркнули: совместными усилиями юридического сообщества и уполномоченных органов можно добиться реальных изменений в правоприменительной практике — в интересах как адвокатов, так и осужденных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.