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РАУ инициирует диалог с Минюстом из-за нарушения права на конфиденциальное свидание адвокатов с осужденными

19:50, 7 мая 2025
РАУ инициирует решение проблемы свиданий адвокатов с осужденными.
РАУ инициирует диалог с Минюстом из-за нарушения права на конфиденциальное свидание адвокатов с осужденными
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Во время заседания Совета адвокатов Украины 6 мая специалисты обсудили вопрос права осуждённых на конфиденциальное свидание с адвокатом, гарантированное ст. 110 Уголовно-исполнительного кодекса. Как отмечают в Национальной ассоциации адвокатов Украины, проблема получила огласку после обращения адвокатки Евгении Шары, которую 17 апреля не допустили к конфиденциальной встрече с клиентом в Житомирской исправительной колонии №4.

Несмотря на предоставление всех необходимых документов, адвокатке предложили выбор: либо разговор через стекло в присутствии посторонних лиц, либо «безбарьерная» встреча — только после личного досмотра. Ссылаясь на профессиональный статус, она отказалась, что сделало встречу невозможной. Адвокатка также заявила, что в учреждении отсутствует специально оборудованная комната для конфиденциальных встреч адвоката с клиентом, а в большинстве случаев свидания проводятся через стекло.

Глава Комитета НААУ по вопросам БПП Оксана Каденко подчеркнула, что адвокаты нередко сталкиваются с аналогичными трудностями при выполнении профессиональных обязанностей в пенитенциарных учреждениях.

Каденко предложила сделать случай адвокатки модельным и инициировать круглый стол с участием Министерства юстиции и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, чтобы синхронизировать действия подведомственных Минюсту систем — БПП и пенитенциарной.

В НААУ подчеркнули: совместными усилиями юридического сообщества и уполномоченных органов можно добиться реальных изменений в правоприменительной практике — в интересах как адвокатов, так и осужденных.

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