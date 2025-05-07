Нетрезвый мужчина в Харькове заставил полицию проверять мосты на взрывчатку – суд вынес приговор

В Харькове пьяный мужчина позвонил в полицию и придумал о взрывчатке на трех мостах.

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В Харькове пьяный мужчина стал причиной проверки мостов города из-за ложного сообщения о якобы заложенной взрывчатке. Инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда харьковчанин, находясь дома после употребления алкоголя, позвонил на службу «112» и заявил о взрывчатке на трех местных мостах. Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова по делу № 953/1820/25.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы полиции, которые провели тщательные проверки в разных районах города. Однако в результате осмотров взрывоопасных предметов не обнаружено.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, объяснив, что находился в состоянии опьянения и осознавал ложность своих слов. Суд принял решение назначить мужчине четыре года лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Кроме того, мужчину обязали регулярно являться в орган пробации для регистрации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за пределы Украины без разрешения. Также ему предстоит возместить государству 4,7 тысячи гривен расходов на проведение экспертизы видео- и аудиозаписи его звонка.

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