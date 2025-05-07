Трамп считает, что возвращение России на Чемпионат мира-2026 могло бы помочь остановить войну

Президент США выразил мнение, что футбол может повлиять на прекращение войны России против Украины.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность возвращения России к участию в чемпионате мира по футболу 2026 года якобы может стать «стимулом» для завершения войны против Украины. Об этом сообщает BBC.

Такое мнение он озвучил во время первой встречи рабочей группы по подготовке к ЧМ-2026.

Сидя рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино, Трамп удивился, услышав о временном отстранении России: «Я не знал этого. Это правда?» — спросил Трамп.

«Это правда», — ответил Инфантино. — «Сейчас они отстранены, но мы надеемся, что ситуация изменится и наступит мир, чтобы Россию могли вернуть».

«Это возможно. Это же может быть хорошим стимулом, правда? Мы хотим, чтобы они остановились. Пять тысяч молодых людей каждую неделю погибают — в это даже трудно поверить», — добавил Трамп.

При этом он подчеркнул, что решение об участии России принимает исключительно руководство ФИФА, а сам он не имеет к этому никакого отношения: «Инфантино — главный в этом вопросе. Я не имею к этому никакого отношения».

Как известно, российская сборная отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. В рамках турнира США примут 78 из 104 матчей, включая финал. При этом, согласно действующим правилам, Россия не участвует в отборочном турнире, который стартовал в сентябре 2023 года.

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