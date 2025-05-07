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Трамп вважає, що повернення Росії на Чемпіонат світу-2026 могло б допомогти зупинити війну

14:52, 7 травня 2025
Президент США висловив думку, що футбол може вплинути на припинення війни Росії проти України.
Трамп вважає, що повернення Росії на Чемпіонат світу-2026 могло б допомогти зупинити війну
Фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп заявив, що можливість повернення Росії до участі у Чемпіонаті світу з футболу 2026 року нібито може стати «стимулом» для завершення війни проти України. Про це повідомляє ВВС.

Зокрема, таку думку він висловив під час першої зустрічі робочої групи з підготовки до ЧС-2026.

Сидячи поруч із президентом ФІФА Джанні Інфантіно, Трамп здивувався, коли почув про відсторонення Росії: «Я не знав цього. Це правда?» — спитав Трамп.

«Це правда», — відповів Інфантіно. — «Зараз вони відсторонені, але ми сподіваємося, що щось зміниться і настане мир, щоб Росію могли повернути».

«Це можливо. Це ж може бути непоганим стимулом, правда? Ми хочемо, щоб вони зупинились. П’ять тисяч молодих людей щотижня гинуть — це навіть важко повірити», — додав Трамп.

Водночас він зазначив, що рішення про участь Росії ухвалює виключно керівництво ФІФА, а сам він не має до цього прямого стосунку: «Інфантіно — головний у цьому питанні. Я не маю до цього жодного відношення».

Як відомо, російська збірна відсторонена від міжнародних змагань під егідою ФІФА та УЄФА через повномасштабне вторгнення в Україну.

Чемпіонат світу-2026 мають спільно приймати США, Канада та Мексика. У рамках турніру США прийматимуть 78 із 104 матчів, включно з фіналом. Водночас, згідно з чинними правилами, Росія не бере участі у відбірковому турнірі, який стартував у вересні 2023 року.

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США рф Україна Дональд Трамп війна футбол спорт

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