У Бутивлянському лісництві на Львівщині зафіксували занесену до Червоної книги рись – фото

Рись – це чергове свідчення здоров'я природи.

Фото: Національний природний парк "Сколівські Бескиди"

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У Бутивлянському лісництві на Львівщині було зафіксовано присутність рисі звичайної (Lynx lynx) — одного з найрідкісніших хижаків, який занесений до Червоної книги України. Це сталося під час обстеження природо-заповідної території співробітниками служби охорони Національного природного парку «Сколівські Бескиди».

Як повідомляється пресслужбою парку, рись вдалося сфотографувати. На знімках видно дорослу особину, яка поводилася спокійно, що може свідчити про її сталість у даній місцевості.

Рись є рідкісним видом і її присутність в лісах Львівщини є свідченням здоров’я екосистеми. Вчені та екологи продовжують стежити за популяцією цього виду, щоб забезпечити його збереження в природному середовищі.

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