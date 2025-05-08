У Мінрозвитку обирають громади, де створять соціальне житло

В Україні обирають громади для участі в пілотному проєкті соціального житла.

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Близько 50 українських громад розглядаються як потенційні учасники пілотного проєкту зі створення соціального муніципального житла за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Зараз ми розглядаємо 50 громад, які можуть бути частиною цього проєкту. Для нас дуже важливо, щоб ініціатива йшла від громад. Щоб вони були спроможніми. Тобто не просто хотіли, але і мали можливість це реалізовувати. Ця спроможність в першу чергу це компетенція і безумовна можливість співфінансування», — пояснив він.

Голова регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи Крістіна Мікулова уточнила, що банк уже розпочав оцінку пілотної ініціативи, і підписання першої угоди може відбутись уже у 2025 році. За її словами, проєкт дозволить протестувати підхід та методологію створення системи соціального житла в Україні, адаптованої до місцевих реалій з урахуванням досвіду ЄС.

Кулеба наголосив, що проєкт орієнтований на конкретні потреби громад: «Ми не просто будуємо житло, а ми з самого початку реалізації цього проекту маємо розуміти для кого воно». Ми розглядаємо проєкти в прив'язці до зростання економічної активності або до показника, коли керівник територіальної громади,

Адже, вказує він, коли мер міста, каже, що ми готові побудувати на дві тисячі родин таке житло, то він також повинен пояснити, де ці люди працюватимуть і куди ходитимуть до школи їхні діти.

За його словами, наразі триває активна розробка фінансово-економічної моделі пілоту. Проводяться постійні консультації з Міністерством фінансів, Міністерством економіки та міжнародними партнерами.

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