На Закарпатті викрили шахрайський кол-центр, що обікрав громадян ЄС на 1,7 млн гривень

В Ужгороді викрили фейковий кол-центр з 70 «консультантами».

Фото: pgo_gov_ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські та чеські правоохоронці спільно припинили діяльність шахрайського кол-центру в Ужгороді, який ошукував громадян Євросоюзу під виглядом інвестиційних консультантів та банківських працівників. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

У рамках спільної слідчої групи (JIT) затримано чотирьох основних фігурантів, зокрема організатора схеми, його помічницю з підбору персоналу та керівника однієї з команд. Усім їм повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у кол-центрі працювало близько 70 осіб. Зловмисники телефонували громадянам ЄС, представлялися фахівцями з інвестицій або працівниками банків, входили в довіру та за допомогою шкідливого програмного забезпечення отримували доступ до банківських рахунків. Виводили кошти на підконтрольні рахунки.

Наразі задокументовано понад десять епізодів шахрайства на загальну суму щонайменше 1,7 мільйона гривень. Слідство триває, правоохоронці працюють над встановленням інших постраждалих та сум завданих збитків.

Під час обшуків у приміщенні кол-центру та за адресами проживання підозрюваних вилучено комп’ютерну техніку, готівку та автомобілі. Трьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави на понад 6 мільйонів гривень. Ще одного фігуранта суд відправив під домашній арешт.

Операцію проводили прокурори Закарпатської обласної прокуратури спільно з Управлінням СБУ в Закарпатській області та поліцією Чеської Республіки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.