Одесит за 2 тисячі доларів хотів купити у прикордонника дані про розміщення постів на кордоні

Чоловік намагався підкупити прикордонника, щоб переправити ухилянта, але був затриманий під час передачі завдатку.

Фото: dpsu.gov.ua

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На Одещині затримали 39-річного чоловіка, який намагався домовитись з прикордонником про переправлення військовозобов’язаного через українсько-молдовський кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Для реалізації свого задуму одесит вирішив заздалегідь «домовитися» з прикордонником і запропонував йому хабар у розмірі 2000 доларів. За цю суму він хотів отримати службову інформацію про розміщення прикордонних нарядів.

Втім, військовослужбовець одразу повідомив керівництво про спробу підкупу.

В результаті у місті Одеса хабародавця затримали на гарячому - під час передачі прикордоннику завдатку у 1000 доларів.

Одесита затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у понад 180 тисяч гривень.

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