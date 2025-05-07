Одессит за 2 тысячи долларов хотел купить у пограничника данные о размещении постов на границе

Мужчина пытался подкупить пограничника, чтобы переправить уклониста, но был задержан во время передачи задатка.

Фото: dpsu.gov.ua

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В Одесской области задержали 39-летнего мужчину, который пытался договориться с пограничником о переправке военнообязанного через украинско-молдавскую границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Для реализации своего замысла одессит решил заранее «договориться» с пограничником и предложил ему взятку в размере 2000 долларов. За эту сумму он хотел получить служебную информацию о размещении пограничных нарядов.

Однако военнослужащий сразу сообщил руководству о попытке подкупа.

В результате в городе Одесса взяткодателя задержали с поличным — во время передачи пограничнику аванса в 1000 долларов.

Одессита задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса Украины — «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере более 180 тысяч гривен.

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