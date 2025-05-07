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Иск владельца об истребовании имущества, проданного на публичных торгах в порядке исполнения судебного решения, подлежит удовлетворению только в случае признания торгов недействительными – Верховный Суд

14:22, 7 мая 2025
Истец указывала, что спорное имущество выбыло из ее владения в связи с незаконными действиями государственного исполнителя и нарушением процедуры реализации через электронные торги, однако Верховный Суд указал, что требования о признании недействительным договора купли-продажи и признании права собственности являются неэффективным способом защиты прав владельца.
Иск владельца об истребовании имущества, проданного на публичных торгах в порядке исполнения судебного решения, подлежит удовлетворению только в случае признания торгов недействительными – Верховный Суд
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Имущество не подлежит истребованию от добросовестного приобретателя, если оно было реализовано на электронных торгах в порядке, установленном для принудительного исполнения судебных решений, законность проведения которых установлена судебным решением, вступившим в законную силу. На это указал 19 марта 2025 года Кассационный гражданский суд Верховного Суда, рассмотрев кассационную жалобу по делу 753/23213/16 по иску физического лица к ООО об истребовании имущества из чужого незаконного владения, признании права собственности на нежилые помещения, признании договора купли-продажи недействительным.

Обстоятельства дела

Истец указывала, что спорное имущество выбыло из ее владения помимо ее воли в связи с незаконными действиями государственного исполнителя и нарушением процедуры реализации имущества через электронные торги в рамках исполнительного производства.

Она ссылалась на то, что долг по кредиту был полностью погашен до момента проведения торгов, а исполнение судебного решения было приостановлено постановлением кассационного суда, поэтому продажа имущества на торгах и последующее его отчуждение являются неправомерными.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, указав, что истец доказала выбытие имущества из ее владения помимо ее воли и погашение долга до проведения торгов.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, решение отменил, принял новое решение, которым в удовлетворении требований отказал. Свое решение апелляционный суд мотивировал тем, что требования о признании недействительным договора купли-продажи и признании права собственности являются неэффективным способом защиты прав владельца. Соответственно, отсутствуют правовые основания для истребования имущества от добросовестного приобретателя, который приобрел его на основании законных электронных торгов.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда, исходя из следующего. Имущество не может быть истребовано от добросовестного приобретателя, если оно было продано в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Иск владельца об истребовании имущества у лица, которое приобрело его в результате публичных торгов, проведенных в порядке, установленном для исполнения судебных решений, подлежит удовлетворению только в том случае, если такие торги были признаны недействительными.

Если законность проведения публичных торгов была подтверждена судебными решениями, вступившими в законную силу, то имущество, реализованное на таких торгах, не подлежит истребованию в пользу предыдущего владельца от конечного приобретателя.

Часть вторая статьи 388 ГК защищает права добросовестного приобретателя, который приобрел имущество, принудительно реализованное в порядке исполнения судебных решений.

В этом деле ООО, как приобретатель имущества на электронных торгах, законность проведения которых была подтверждена решением суда, вступившим в законную силу, а также другое ООО, как титульный владелец имущества, в понимании части 2 статьи 388 Гражданского кодекса Украины, являются добросовестными приобретателями спорного недвижимого имущества, а потому оно не может быть истребовано.

Автор: Наталя Мамченко

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