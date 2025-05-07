Канада конфискует российский самолет «Руслан» в пользу Украины

Его конфискация проводится в соответствии с канадским законодательством.

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Канада официально начала процедуру конфискации транспортного самолета Ан-124 «Руслан», который принадлежит российской авиакомпании «Волга-Днепр» и уже находился под арестом на ее территории. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Ан-124 «Руслан» — гигантский самолет длиной почти 69 метров, высотой 21 метр и с размахом крыльев более 73 метров.

Процедура конфискации осуществляется в соответствии с канадским законодательством — Законом о специальных экономических мерах. Окончательное решение о конфискации самолета должен принять Верховный суд провинции Онтарио.

Подача иска о конфискации — результат кропотливой работы Министерства юстиции, Министерства иностранных дел Украины и наших международных партнеров.

В августе 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины, установив основания, удовлетворил иск Минюста и применил санкцию в виде взыскания в доход государства активов группы компаний «Волга-Днепр». Это судебное решение было передано канадской стороне, после чего генеральный прокурор Канады обратился в суд с ходатайством о конфискации самолета.

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