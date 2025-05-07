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Канада конфіскує російський літак «Руслан» на користь України

18:02, 7 травня 2025
Його конфіскація відбувається відповідно до канадського законодавства.
Канада конфіскує російський літак «Руслан» на користь України
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Канада офіційно розпочала процедуру конфіскації транспортного літака Ан-124 «Руслан», який належить російській авіакомпанії «Волга-Днепр» та вже перебував під арештом на її території. Про це повідомили у Мін’юсті.

Ан-124 «Руслан» — гігантський літак довжиною майже 69 метрів, висотою 21 метр та з розмахом крил понад 73 метри.

Процедура конфіскації здійснюється відповідно до канадського законодавства — Закону про спеціальні економічні заходи. Остаточне рішення про конфіскацію літака має ухвалити Вищий суд провінції Онтаріо.

Подання позову про конфіскацію — результат кропіткої роботи Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ України та наших міжнародних партнерів.

У серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд України, встановивши підстави, задовольнив позов Мін’юсту та застосував санкцію у виді стягнення в дохід держави активів групи компаній «Волга-Днепр». Це судове рішення було передано канадській стороні, після чого генеральний прокурор Канади звернувся до суду з клопотанням про конфіскацію літака.

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Канада конфіскація

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