Трьох жителів Чернівців ув’язнили за диверсії на залізниці — вони мають компенсувати Укрзалізниці більше 950 тисяч грн збитків

Об’єкти для підпалів вони обирали самі, але перед цим надсилали куратору з Телеграм-каналу фото, щоб той їх затвердив.

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Чернівецький апеляційний суд підтвердив вирок трьом жителям Чернівців, серед яких двоє рідних братів, за підпали залізничної інфраструктури. Засуджені – 2003, 2004 та 2006 року народження, повідомляє пресслужба суду.

У вересні 2024 року вони отримали через Telegram-канал пропозицію від невстановленої особи вчинити диверсійні дії. Погодившись, попередньо узгодили механізм підпалів, розподілили ролі та домовилися про поділ грошової винагороди.

Зловмисники двічі підпалювали релейні шафи, які забезпечували стабільне функціонування залізничного транспорту : прийом і відправлення поїздів, світлофорну сигналізацію, роботу шлагбаумів і звукового оповіщення. Завдяки переходу на ручне регулювання руху вдалося уникнути тяжких наслідків.

Об’єкти для підпалів спільники обирали самостійно, попередньо надсилаючи куратору фотозвіти для погодження. Безпосереднє виконання фіксували на відео. За один із підпалів їм було перераховано 24 244 грн. За другий, за їхніми словами, обіцяних коштів вони так і не отримали.

Унаслідок злочинних дій були пошкоджені об’єкти, що мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

Суд першої інстанції визнав їх винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України, та призначив покарання – по 15 років позбавлення волі кожному.

Окрім основного покарання, суд задовольнив цивільний позов АТ «Укрзалізниця» і стягнув із обвинувачених солідарно 951 033 грн матеріальних збитків.

Також вони зобов'язані компенсувати державі понад 14 тисяч грн (у рівних частках) процесуальні витрати за проведення судових експертиз.

У своїх апеляційних скаргах обвинувачені та їхні захисники, із посиланням на ст. 69 КК України, просили пом’якшити вирок. Стверджували, що не мали наміру завдавати шкоди державі, а діяли виключно з корисливих мотивів.

Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду, проаналізувавши матеріали справи, погодилася з висновками суду першої інстанції, який, призначаючи покарання , врахував вік засуджених, високий рівень суспільної небезпеки, попередню змову, чіткий розподіл ролей і повну обізнаність кожного про характер злочину.

Також суд взяв до уваги й те, що жоден з учасників не намагався зупинити інших чи перешкодити вчиненню злочину, що свідчить про їхню цілеспрямованість та усвідомлення наслідків.

«Зазначені в апеляційних скаргах обставини істотно не знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину та були належним чином враховані судом першої інстанції. Вони не можуть слугувати підставою для пом’якшення покарання в апеляційній інстанції», - йдеться в ухвалі апеляційного суду.

Вирок набрав законної сили.

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