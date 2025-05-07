У Кремлі прокоментували можливість використання «Орешніка» проти України

Очільник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зауважив, що Путін забув уточнити, що другий пуск «Орешніка» взагалі був невдалий.

Джерело ілюстративного фото: Paul Lakatos/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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У Кремлі заявили, що позиція Росії щодо перемир’я добре відома, а речник очільника Кремля Дмитро Пєсков на запитання, чи вони знову лякатимуть своїм «Орешніком», заявив, що «нічого тут коментувати».

За його словами, якісь «вказівки дано, жодних нових елементів тут немає».

Водночас очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зауважив, що Путін забув уточнити, що другий пуск «Орешніка» взагалі був невдалий.

«Він банально не полетів. А взагалі, всі оці страшилки про «Орешнік» означають дуже простий меседж: не бийте по Москві, ми боїмося, в нас є «Орешнік»», - наголосив він.

Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу Путіна про перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою, натомість він наполягає на 30-денному припиненні вогню.

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