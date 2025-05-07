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У Софіївській Борщагівці під Києвом внаслідок атаки шахедами пошкоджено 10-поверхівку, фото

13:55, 7 травня 2025
Пошкоджено будинок у ЖК Софія Резиденс.
У Софіївській Борщагівці під Києвом внаслідок атаки шахедами пошкоджено 10-поверхівку, фото
Фото: ДСНС
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У Софіївській Борщагівці на Київщині внаслідок російської атаки шахедами пошкоджено десятиповерховий житловий будинок. Про це повідомляє ДСНС.

Місцеві Телеграм-канали повідомляють, що йдеться про будинок у ЖК Софія Резиденс.

Жертв та потерпілих немає. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, зруйновано конструкції на другому поверсі будинку.

Зазначимо, що під ранок 7 травня ворог масовано атакував Київ шахедами.

Падіння уламків зафіксовано в Дніпровському, Солом’янському, Шевченківському та Святошинському районах столиці. 

Міський голова Віталій Кличко показав кадри з пошкоджених багатоповерхівок у Києві.

 Станом на цей час у столиці 7 поранених, серед них 4 дітей. Двоє загиблих — це жінка та її син.

Фото: Віталій Кличко

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Київ шахеди

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