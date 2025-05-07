В США жінка змушена була носити мертвий плід через закон про заборону абортів

У Південній Кароліні жінці відмовили у допомозі після завмерлої вагітності.

Фото: PEOPLE

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31-річна Елізабет Вебер з Південної Кароліни стала жертвою жорстокої медичної практики через суворий закон штату, що обмежує аборти. Після того, як на дев'ятому тижні вагітності вона дізналася, що її плід перестав розвиватися три тижні тому, лікарі відмовили їй у проведенні необхідної медичної допомоги, пославшись на закон про серцебиття, який забороняє аборти після шостого тижня. Про це повідомляє PEOPLE.

Елізабет повідомили, що вона має чекати на природний викидень, попри те, що продовжувала страждати від токсикозу і її стан погіршувався. Лікарі зазначили, що медичне втручання можливе лише в разі сильного кровотечі або сепсису. «Я не можу повірити, що мене змушують носити мертвого малюка. Вони знають, що його більше немає, знають, що він мертвий, що він перестав розвиватися, а тепер мене змушують його носити… Немає гіршого відчуття, ніж коли твоя матка стає могилою», – зізналася жінка в своєму відео на TikTok.

Жінка, яка вже втратила сина через синдром раптової дитячої смерті (СРСН) у 2018 році, розповіла, що ця п’ята вагітність була дуже бажаною для її родини. Вона і її чоловік назвали майбутнього сина Лоренцо Томас Вебер, скорочено – Енцо. Однак на дев'ятому тижні вагітності стало відомо, що серцебиття малюка зупинилося на шостому тижні.

Після того, як її історія стала публічною, Елізабет порадили звернутися до іншої лікарні. Але навіть після кількох годин в медичному закладі їй знову відмовили в проведенні процедури вишкрібання матки, пославшись на ті самі закони. В кінці, після двотижневого очікування, процедура була проведена, але медичні документи вказали на «аборт».

Елізабет вирішила поділитися своєю історією, щоб привернути увагу до проблем, які виникають через закони, що обмежують права жінок. Вона стверджує, що ці закони «шкодять жінкам», і тепер, після завершення процедури, починає оплакувати свого сина, Енцо.

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