В США женщина вынуждена была носить мертвый плод из-за закона о запрете абортов

В Южной Каролине женщине отказали в помощи после замершей беременности.

Фото: PEOPLE

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31-летняя Элизабет Вебер из Южной Каролины стала жертвой жестокой медицинской практики из-за строгого закона штата, ограничивающего аборты. После того, как на девятой неделе беременности она узнала, что ее плод перестал развиваться три недели назад, врачи отказали ей в проведении необходимой медицинской помощи, сославшись на закон о сердцебиении, который запрещает аборты после шестой недели. Об этом сообщает PEOPLE.

Элизабет сообщили, что она должна ждать естественный выкидыш, несмотря на то, что продолжала страдать от токсикоза и ее состояние ухудшалось. Врачи отметили, что медицинское вмешательство возможно только в случае сильного кровотечения или сепсиса. «Я не могу поверить, что меня заставляют носить мертвого малыша. Они знают, что его больше нет, знают, что он мертв, что он перестал развиваться, а теперь меня заставляют его носить... Нет худшего ощущения, чем когда твоя матка становится могилой», - призналась женщина в своем видео на TikTok.

Женщина, которая уже потеряла сына из-за синдрома внезапной детской смерти (СРСН) в 2018 году, рассказала, что эта пятая беременность была очень желанной для ее семьи. Она и ее муж назвали будущего сына Лоренцо Томас Вебер, сокращенно - Энцо. Однако на девятой неделе беременности стало известно, что сердцебиение малыша остановилось на шестой неделе.

После того, как ее история стала публичной, Элизабет посоветовали обратиться в другую больницу. Но даже после нескольких часов в медицинском учреждении ей снова отказали в проведении процедуры выскабливания матки, сославшись на те же законы. В конце, после двухнедельного ожидания, процедура была проведена, но медицинские документы указали на «аборт».

Элизабет решила поделиться своей историей, чтобы привлечь внимание к проблемам, которые возникают из-за законов, ограничивающих права женщин. Она утверждает, что эти законы «вредят женщинам», и теперь, после завершения процедуры, начинает оплакивать своего сына, Энцо.

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