Верховный Суд и частные исполнители обсудили ключевые проблемы исполнения судебных решений и пути их решения

В Верховном Суде состоялся круглый стол, посвященный проблемам исполнения судебных решений частными исполнителями.

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Работа судьи стоит приложенных к ней усилий только в том случае, если ее результатом является не только вынесенное решение, но и его эффективное исполнение, ведь это не только правовая, но и моральная основа демократического государства для поддержания справедливости и доверия граждан к демократическим институтам. Кроме того, исполнение судебного решения является залогом утверждения авторитета государства и органов его власти.

На этом акцентировал внимание Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время круглого стола «Исполнение решений частными исполнителями. Проблемные вопросы и судебная практика».

Председатель ВС отметил, что внедрение судебной реформы 2016 года, начавшееся с принятия нового законодательства, обусловило появление новых подходов к применению принципа обязательности исполнения судебного решения.

В частности, Конституция Украины была дополнена положениями, согласно которым государство обеспечивает исполнение судебного решения в порядке, определенном законом, а контроль за исполнением такого решения осуществляет суд. Таким образом, эффективная реализация принципа обязательности исполнения судебного решения как одной из основных основ судопроизводства является результатом синергии в работе судебной власти и исполнителей.

В процессе исполнения судебных решений возникает ряд проблемных вопросов, требующих глубокого анализа и обсуждения. По убеждению Станислава Кравченко, анализируя статистические данные относительно неисполнения судебных решений, важно говорить не только о последствиях, но и смотреть в корень проблемы, который нередко заключается в несовершенстве законодательства. Кроме того, процесс исполнения судебных решений существенно усложнился и в связи с войной и вызванными ею трудностями: временной оккупацией отдельных населенных пунктов, внутренним перемещением лиц, релокацией предприятий, угрозами безопасности и тому подобное.

Ключевую роль в решении проблем, мешающих надлежащему исполнению судебных решений, играет практика Верховного Суда, формирующая правовые подходы, направленные на разрешение актуальных вопросов. Именно поэтому освещение и анализ соответствующих правовых позиций ВС важны в контексте выработки эффективных решений для преодоления системных проблем в этой сфере.

В завершение Председатель ВС выразил благодарность Ассоциации частных исполнителей Украины за соорганизацию этого мероприятия, которое является чрезвычайно полезной площадкой для профессионального обсуждения актуальных вызовов в сфере исполнения судебных решений, формирования общего понимания текущего состояния дел и определения конкретных направлений дальнейшего движения.

В Аппарате Верховного Суда убеждены, что обсуждение таких вопросов с участием судей и частных исполнителей способствует улучшению состояния исполнения судебных решений и помогает обеспечить соблюдение конвенционных прав на практике.

Председатель Ассоциации частных исполнителей Украины Оксана Русецкая подчеркнула, что круглый стол в формате диалога с представителями Верховного Суда имеет стратегическое значение для укрепления института частных исполнителей – неотъемлемого элемента в системе принудительного исполнения решений.

Оксана Русецкая сообщила о результатах работы частных исполнителей в 2024 году, указав на высокую эффективность их деятельности. В течение прошлого года частные исполнители обеспечили взыскание более 9,5 млрд грн, что составляет значительную часть от общей суммы взысканных средств — 25,5 млрд грн. В среднем один частный исполнитель вернул кредиторам в шесть раз больше средств, чем один государственный исполнитель. Также в 2024 году на электронных торгах ГП «СЕТАМ» частные исполнители реализовали в 26 раз больше имущества, чем государственные, а на земельных торгах продали в три раза больше земельных участков и взыскали вдвое больше средств по сравнению с государственными исполнителями.

«Позиции Верховного Суда имеют решающее значение как при принятии решений частными исполнителями, так и при привлечении их к дисциплинарной ответственности. Поэтому формирование ВС правовых позиций напрямую влияет на деятельность частных исполнителей», — резюмировала Оксана Русецкая.

Первая секция круглого стола была посвящена цивилистическим аспектам, а именно обсуждению проблемных вопросов, возникающих при исполнении решений общих судов.

В рамках этой секции частный исполнитель исполнительного округа Львовской области Зорян Маковецкий акцентировал внимание на том, что обеспечение исполнения судебных решений играет определяющую роль на любом этапе развития государства. Что касается вопроса об определении доли в имуществе должника, спикер отметил, что Закон Украины «О исполнительном производстве» четко указывает: если должник владеет имуществом совместно с другими лицами, то взыскание обращается на его долю, которую определяет суд по представлению исполнителя.

В контексте проблемного аспекта совместности имущества супругов Зорян Маковецкий отметил, что во многих случаях должники злоупотребляют своими правами относительно раздела имущества супругов, поскольку доля в недвижимом имуществе имеет значительно меньшую ликвидность для реализации такого имущества. Кроме того, он остановился на вопросе о принадлежности имущества к объектам совместной совместной собственности супругов, в частности привел ч. 3 ст. 61 Семейного кодекса Украины, которая предусматривает, что если одним из супругов заключен договор в интересах семьи, то деньги, иное имущество, включая гонорар, выигрыш, полученные по этому договору, являются объектом права совместной совместной собственности супругов. Согласно позиции ВП ВС при разрешении спора о порядке исполнения бывшими супругами обязательств, возникающих из сделок, совершенных в интересах семьи, суды должны исходить из того, что супруги должны нести ответственность по таким обязательствам солидарно всем своим имуществом. Однако, как отметил Зорян Маковецкий, дискреция исполнителей в таких ситуациях ограничена, поскольку они не могут устанавливать порядок приобретения и использования имущества. Это прерогатива исключительно суда.

О пределах полномочий органа принудительного исполнения решений относительно инициирования нового судебного процесса рассказал частный исполнитель исполнительного округа Черкасской области Алексей Плесюк. Статья 18 Закона Украины «О исполнительном производстве», содержащая перечень полномочий органа принудительного исполнения, не наделяет его полномочием обращаться с иском в суд.

Однако в постановлении Большой Палаты ВС от 8 июня 2022 года по делу № 2-591/11 сделан вывод, что обязанность инициировать любой последующий судебный процесс с целью исполнения предыдущего судебного решения возлагается Законом Украины «О исполнительном производстве» на компетентные органы, уполномоченные государством на обеспечение исполнения судебных решений, а не на кредитора, который вправе ожидать от государства надлежащего исполнения окончательного судебного решения о взыскании долга. Поэтому, учитывая эту правовую позицию и характер работы органов принудительного исполнения, по словам докладчика, возникают вопросы о механизме реализации данной процедуры.

В этом контексте Алексей Плесюк подробно остановился на необходимости обращения частных исполнителей в суд с иском для повышения эффективности исполнения судебных решений и на основаниях для этого в таких случаях: при рассмотрении дел о признании недействительными сделок по основаниям их фраудаторности; в случае непредоставления государственными органами ответов на запросы частных исполнителей относительно информации, необходимой для осуществления исполнительных действий; в случае игнорирования органами управления юридических лиц – должников вызовов и запросов исполнительной службы.

Судья-спикер Большой Палаты Верховного Суда Ольга Ступак напомнила, что в практике Кассационного гражданского суда в составе ВС остается неизменным подход, согласно которому законодатель установил последовательность обращения взыскания на имущество разных видов. Поэтому исполнение судебного решения должно начинаться с обращения взыскания на денежные средства, движимое имущество, затем можно переходить к объектам недвижимости.

Ольга Ступак привела примеры из практики ВС. В частности, в 2022 году КГС ВС рассмотрел дело по представлению государственного исполнителя, реализованному в соответствии со ст. 443 ГПК Украины для исполнения решения о взыскании задолженности с мужа, об определении доли, принадлежащей мужу, в заработной плате жены как объекте совместной совместной собственности супругов. ВС пришел к выводу, что по личному обязательству мужа нельзя обращаться с взысканием на заработную плату жены.

Другим примером стало дело о подаче ходатайства об определении доли должника (жены) в имуществе, которым она владеет совместно с другим супругом. В этом деле сразу после подачи исполнителем такого ходатайства муж инициировал иск о расторжении брака и разделе имущества супругов. Иск был оставлен без рассмотрения, а суды согласились с удовлетворением ходатайства исполнителя, определили долю должника, отметив, что даже инициирование дела о разделе имущества супругов не препятствует определению доли в имуществе, которым должник владел совместно с другим супругом.

Также в одном из дел исполнитель в ходатайстве просил определить долю должника в нескольких объектах (в жилом доме, дачном доме и земельном участке). Суд определил доли в двух объектах (в жилом доме и дачном доме), а в части земельного участка оставил ходатайство без рассмотрения, поскольку участок был приобретен другим супругом в результате приватизации.

В то же время Ольга Ступак отметила, что дискуссионным остается вопрос о праве исполнителя подавать иск в суд. Он требует дальнейшего обсуждения и решения.

Продолжая проблематику фраудаторных сделок, судья Верховного Суда в Кассационном гражданском суде Наталья Сакара обратила внимание на практику ВС относительно последствий признания сделки фраудаторной.

В частности, в делах, связанных с обжалованием бездействия как государственных, так и частных исполнителей, возникла проблема в части исполнения судебного решения по результатам признания сделки недействительной, если речь идет о движимом имуществе. После вынесения решения о признании недействительным договора купли-продажи транспортного средства возникает вопрос, кто должен предпринимать действия, направленные на реализацию этого решения, то есть восстановление регистрации права собственности за должником в исполнительном производстве, ведь регистрация за новым владельцем отменена, но регистрация за предыдущим владельцем не восстановлена, и последнему невыгодно предпринимать такие действия, поскольку это приведет к дальнейшему обращению взыскания на такое имущество.

Если же признанная недействительной сделка связана с недвижимым имуществом, то в такой ситуации, по словам судьи, сохраняется возможность обращения исполнителя в суд с ходатайством об обращении взыскания на недвижимое имущество, которое не зарегистрировано. При этом важно учитывать, не приостановлено ли действие решения о признании сделки недействительной на этапе обжалования.

Кроме того, Наталья Сакара остановилась на деле из практики КГС ВС о разделе имущества супругов в контексте зарегистрированного и незарегистрированного имущества. При рассмотрении дела о разделе имущества за женой было признано право собственности на ½ часть нежилого помещения. Она зарегистрировала в установленном законом порядке за собой право на эту долю. Поскольку договор купли-продажи был заключен до 1 января 2013 года, в реестре отсутствовала информация о первичном праве собственности мужа. Когда частный исполнитель исполнял судебное решение о разделе имущества супругов, он обратил взыскание на ½ часть нежилого помещения мужа.

Суды первой и апелляционной инстанций признали электронные торги недействительными, считая, что взыскание было обращено на недвижимость, не зарегистрированную за должником. Однако, по позиции ВС, право собственности за должником было зарегистрировано, а впоследствии на основании судебного решения о разделе имущества произошло определение долей, то есть трансформация права совместной совместной собственности в совместную долевую, и было признано право собственности на 1/2 долю имущества за женой. То, что муж своевременно не перерегистрировал право собственности, не означает, что частный исполнитель обратил взыскание на долю, не зарегистрированную.

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