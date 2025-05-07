В Софиевской Борщаговке под Киевом в результате атаки шахедами повреждена 10-этажка, фото

Поврежден дом в ЖК София Резиденс.

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В Софиевской Борщаговке на Киевщине в результате российской атаки шахедами поврежден десятиэтажный жилой дом. Об этом сообщает ГСЧС.

Местные Телеграмм-каналы сообщают, что речь идет о доме в ЖК София Резиденс.

Жертв и потерпевших нет. В результате обстрела возник пожар, разрушены конструкции на втором этаже дома.

Отметим, что к утру 7 мая враг массированно атаковал Киев шахедами.

Падение обломков зафиксировано в Днепровском, Соломенском, Шевченковском и Святошинском районах столицы.

Мэр Виталий Кличко показал кадры из поврежденных многоэтажек в Киеве.

На данный момент в столице 7 раненых, среди них 4 детей. Двое погибших – это женщина и ее сын.

Фото: Виталий Кличко

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