В Кремле прокомментировали возможность использования «Орешника» против Украины

Глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Путин забыл уточнить, что второй пуск «Орешника» вообще был неудачен.

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В Кремле заявили, что позиция России относительно перемирия хорошо известна, а спикер главы Кремля Дмитрий Песков на вопрос, будут ли они снова пугать своим «Орешником», заявил, что «нечего здесь комментировать».

По его словам, какие-то «указания даны, никаких новых элементов здесь нет».

В то же время, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Путин забыл уточнить, что второй пуск «Орешника» вообще был неудачен.

«Он банально не полетел. А вообще, все эти страшилки о «Орешнике» означают очень простой месседж: не бейте по Москве, мы боимся, у нас есть «Орешник»», - подчеркнул он.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативу Путина о перемирии на три дня с 7 по 9 мая театральной постановкой, вместо этого он настаивает на 30-дневном прекращении огня.

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