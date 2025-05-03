Украина готова начать перемирие с 7 мая, но — на 30 дней, — Зеленский отверг предложение РФ о трехдневном прекращении огня

Владимир Зеленский считает, что слова Путина о перемирии с 7 по 9 мая – это театральная постановка.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативу Путина о перемирии на три дня с 7 по 9 мая театральной постановкой, вместо этого он настаивает на 30-дневном прекращении огня.

«Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чём договориться», — сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Он считает, что Россия делает вид, будто идёт навстречу мирным усилиям США, но их предложения выглядят несерьёзно. По словам Президента, Кремль предлагает временное прекращение огня, чтобы, в частности, обеспечить безопасность «друзьям» Путина, которые приедут на парад в Москву 9 мая.

«И поэтому это просто выглядит не очень серьёзно или очень несерьёзно. Играть, чтобы создать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину к 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно — тем лидерам, или друзьям, или партнёрам Путина, которые приедут по тем или иным причинам на Красную площадь 9 мая, — помогать Путину никто не будет. Мы просто либо находимся в состоянии войны, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня, к первой части окончания войны. Мы готовы начать с 1-го, с 3-го, с 5-го. Если ему нужна дата 7-е — нам всё равно. С 7-го — 30 дней», — подчеркнул Зеленский.

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