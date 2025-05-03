Україна готова почати перемир'я з 7 травня, але – на 30 днів, — Зеленський відкинув пропозицію РФ про триденне припинення вогню

Володимир Зеленський вважає, що слова Путіна про перемир'я з 7 по 9 травня – це театральна постановка.

Фото: РБК-Україна

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Президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу Путіна про перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою, натомість він наполягає на 30-денному припиненні вогню.

"Так, давайте спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за три, п’ять, сім днів ні про що домовитися", — сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він вважає, що Росія вдає, ніби йде на зустріч мирним зусиллям США, але їхні пропозиції виглядають несерйозно. За словами Президента, Кремль пропонує тимчасове припинення вогню, щоб, зокрема забезпечити безпеку "друзям" Путіна, які приїдуть на парад у Москву 9 травня.

"І тому це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно. Гратися для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно – тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть, по тих чи інших причинах на Кремлівську площу на 9 травня, – допомагати Путіну ніхто не буде. Ми просто або знаходимося в війні, або Путін показує, що він готовий до припинення вогню, до першої частини закінчення війни. Ми готові починати з 1-го, з 3-го, з 5-го. Якщо йому потрібна дата 7-е – нам все одно. З 7-го – 30 днів", – наголосив Зеленський.

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