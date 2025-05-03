До всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території РФ, — Зеленський

Зеленський заявив, що Україна не рекомендує іншим країнам 9 травня відвідувати РФ: «Ми не рекомендуємо вам з точки зору безпеки відвідувати РФ. А якщо ви це робите — не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення»

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не може нести відповідальність за те, що відбуватиметься у Росії 9 травня. Він зазначив, що Україна не рекомендує іншим країнам 9 травня відвідувати РФ.

За словами Президента, російська сторона самостійно може вчиняти щодо гостей будь-які дії та перекладати вину за це на Україну, а українська у свою чергу не може нести відповідальність за те, що відбувається в РФ.

"Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території російської федерації. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви, і тощо. А потім звинувачувати нас. Я вважаю, як президент, і сказав про це міністру закордонних справ, що ми повинні людям, які до нас звертаються, казати: "Ми не рекомендуємо вам з точки зору безпеки відвідувати рф. А якщо ви це робите — не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення", — сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

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