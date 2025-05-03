У Харкові псевдоволонтер збирав донати для ЗСУ, але витрачав їх на себе — прокуратура

Чоловік у соцмережі регулярно публікував повідомлення про збори військовим.

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Правоохоронці викрили жителя Харкова, який під виглядом збору коштів на підтримку українських військових організував масштабну шахрайську схему. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зловмисник створив фейковий акаунт у Facebook, де регулярно публікував повідомлення про нібито волонтерські ініціативи на користь армії. У дописах він вказував власні банківські реквізити, закликаючи громадян переказувати кошти на підтримку захисників. Насправді ж отримані гроші витрачав виключно на особисті потреби.

Щоб уникнути викриття, аферист діяв обережно — не користувався SIM-картами, працював лише через Wi-Fi та використовував підставний обліковий запис.

Слідство вже задокументувало щонайменше 30 випадків переказів від громадян з різних регіонів України. Кожен із донатів становив від 3 до 4 тисяч гривень.

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