В Харькове псевдоволонтер собирал донаты для ВСУ, но тратил их на себя — прокуратура

Мужчина в соцсети регулярно публиковал сообщения о сборах военным.

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Правоохранители разоблачили жителя Харькова, который под видом сбора средств в поддержку украинских военных организовал масштабную мошенническую схему. Об этом сообщает областная прокуратура.

Злоумышленник создал фейковый аккаунт в Facebook, где регулярно публиковал сообщения о якобы волонтерских инициативах в пользу армии. В сообщениях он указывал собственные банковские реквизиты, призывая граждан переводить средства в поддержку защитников. На самом же деле полученные деньги тратил исключительно на личные нужды.

Чтобы избежать разоблачения, аферист действовал осторожно – не пользовался SIM-картами, работал только через Wi-Fi и использовал подставную учетную запись.

Следствие уже задокументировало, по меньшей мере, 30 случаев переводов от граждан из разных регионов Украины. Каждый из донатов составлял от 3 до 4 тысяч гривен.

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