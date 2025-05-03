Президент Сербии Александр Вучич внезапно заболел и прервал важный визит в США

Вучич срочно возвращается в Белград.

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Президент Сербии Александр Вучич заболел во время важного визита в США. Об этом сообщает РТС.

Как сообщается, он обратился за медицинской помощью и после обследования решил вернуться в Сербию и сейчас направляется в Белград.

В связи с этим президент Сербии не смог присутствовать на главных мероприятиях, ради которых он приехал в США.

"Было объявлено, что он также встретится с несколькими высокопоставленными должностными лицами Республиканской партии", – говорится в статье.

Вучич заявлял, что должен встретиться с президентом Дональдом Трампом и другими высокопоставленными членами Республиканской партии.

В завершение визита он побеседовал с конгрессменкой Клаудией Тенни, экс-мером Нью-Йорка Руди Джулиани и сербскими предпринимателями из США.

В канцелярии сербского президента не предоставили подробностей положения Вучича, но пообещали сообщить детали "в ближайшие дни".

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