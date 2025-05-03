Пенсии в Украине - кто может получить 944 грн доплаты

Речь идет о таких пенсионерах, которые нуждаются в постоянном уходе.

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В Украине пенсионеры, живущие сами и нуждающиеся в помощи, могут получать ежемесячную надбавку в размере 944 грн. Выплата составляет 40% от прожиточного минимума лицам, потерявшим трудоспособность.

Для того чтобы быть отнесенным к категории одиноких пенсионеров, нужно отвечать определенным требованиям:

получать пенсию по возрасту;

нуждаться в уходе;

жить одному/одному;

достичь 80-летнего возраста.

Важным моментом является потребность в уходе, подтвержденная врачебным заключением. Однако человек не должен получать кроме пенсии по возрасту выплату в связи с инвалидностью или иную помощь.

Пакет документов для оформления выплаты одинокому пенсионеру должен содержать:

паспорт и ИНН;

справку от врача о состоянии здоровья и необходимости в уходе;

выписку, подтверждающую, что лицо не получит никаких выплат, кроме пенсии.

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