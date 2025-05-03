Руководителя Черкасского ТЦК будут судить за невыполнение мобилизационного плана

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении начальника Черкасского ТЦК и СП. Следствие считает, что должностное лицо подлежит наказанию за невыполнение мобилизационного плана. Обвинительный акт направлен в суд.
В ГБР рассказали, что офицер, злоупотребляя служебным положением, самовольно принимал решение об освобождении отдельных мужчин от мобилизации и отмене им повесток. По данным следствия, такие действия негативно повлияли на надлежащее укомплектование воинских частей, в том числе задействованных в выполнении важных задач в период военного положения.
Начальник ТЦК обвиняется в:
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
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