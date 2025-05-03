Руководителя Черкасского ТЦК будут судить за невыполнение мобилизационного плана

По мнению следствия, начальник ТЦК подлежит наказанию, потому что в отдельных случаях аннулировал повестки и принимал решение о непризыве.

Фото: Суспильне Черкаccы

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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении начальника Черкасского ТЦК и СП. Следствие считает, что должностное лицо подлежит наказанию за невыполнение мобилизационного плана. Обвинительный акт направлен в суд.

В ГБР рассказали, что офицер, злоупотребляя служебным положением, самовольно принимал решение об освобождении отдельных мужчин от мобилизации и отмене им повесток. По данным следствия, такие действия негативно повлияли на надлежащее укомплектование воинских частей, в том числе задействованных в выполнении важных задач в период военного положения.

Начальник ТЦК обвиняется в:

небрежном отношении военного должностного лица к службе, что причинило существенный вред, причиненный в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины),

превышении служебных полномочий военным должностным лицом, если это повлекло существенный вред, причиненный в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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