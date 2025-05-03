В Одесской области полицейская сбила ребенка, а отца забрали в ТЦК, где у него произошел гипертонический криз

В Одесском ТЦК прокомментировали задержание жителя Татарбунар, чья дочь была сбита работницей полиции.

Фото из местных Телеграм-каналов

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В городе Татарбунары, что в Одесской области, 29 апреля произошло ДТП с участием сотрудницы полиции, которая на пешеходном переходе сбила 7-летнюю девочку. На время служебного расследования полицейский был отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Местные СМИ со ссылкой на мать пострадавшей девочки сообщили, что после ДТП отец ребенка пришел в райотдел, чтобы узнать подробности, однако его там мобилизовали. Затем мужчину доставили в ТЦК, где у него случился гипертонический криз.

В Одесском областном ТЦК и СП рассказали свою версию происшествия.

Там заявили, что мужчину доставили во 2-й отдел Белгород-Днестровского районного ТЦК и СП, поскольку он "находился в розыске за нарушение военного учета".

"После уточнения военно-учетных данных гражданин был направлен на прохождение военно-врачебной комиссии. Во время прохождения ВЛК он пожаловался на резкое ухудшение состояния здоровья, в связи с чем на место была вызвана бригада экстренной медицинской помощи", - отметили в ТЦК.

По результатам обследования, гражданин по решению врачей был безотлагательно госпитализирован в учреждение здравоохранения.

"Во время пребывания указанного лица в помещении РТЦК и СП не применялось никаких мер физического принуждения или других действий, которые могли бы иметь признаки противоправности. Все мероприятия реализовывались исключительно в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством Украины, с соблюдением основных прав человека", - подчеркнули в ТЦК.

Также там заявили, что информационные сообщения, касающиеся ДТП, случившегося с участием представительницы полиции, никоим образом не связано с деятельностью органов ТЦК и СП.

Относительно заявления о многодетном статусе гражданина, в ТЦК отметили, что согласно действующему законодательству основанием для отсрочки является содержание трех или более несовершеннолетних детей, что подтверждается официально оформленными документами.

"На момент составления соответствующего протокола таких документов представлено не было. Дополнительно отмечаем, что один из трех детей юридически находится на попечении другого родителя, что делает невозможным применение нормы о многодетности как основания для отсрочки", - констатировали в ТЦК.

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