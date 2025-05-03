На Одещині поліцейська збила дитину, а батька забрали в ТЦК, де у нього стався гіпертонічний криз — подробиці

В Одеському ТЦК прокоментували затримання мешканця Татарбунарів, чию доньку збила працівниця поліції.

Фото з місцевих Телеграм-каналів

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У місті Татарбунари, що на Одещині, 29 квітня сталася ДТП за участю співробітниці поліції, яка на пішохідному переході збила 7-річну дівчинку. На час службового розслідування поліцейську відсторонили від виконання службових обов'язків.

Місцеві ЗМІ з посиланням на мати постраждалої дівчинки повідомили, що після ДТП батько дитини прийшов до райвідділку, аби дізнатися подробиці, однак його там мобілізували. Потім чоловіка доставили до ТЦК, де в нього стався гіпертонічний криз.

У Одеському обласному ТЦК та СП розповіли свою версію події.

Там заявили, що чоловіка доставили до 2-го відділу Білгород-Дністровського районного ТЦК та СП, оскільки він "перебував у розшуку за порушення військового обліку".

"Після уточнення військово-облікових даних громадянина було направлено на проходження військово-лікарської комісії. Під час проходження ВЛК він поскаржився на різке погіршення стану здоров’я, у зв’язку з чим на місце було викликано бригаду екстреної медичної допомоги", - зазначили у ТЦК.

За результатами обстеження, громадянина за рішенням лікарів було невідкладно госпіталізовано до закладу охорони здоров’я.

"Під час перебування зазначеної особи у приміщенні РТЦК та СП не застосовувалося жодних заходів фізичного примусу чи інших дій, які могли б мати ознаки протиправності. Усі заходи реалізовувалися виключно в межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, із дотриманням основоположних прав людини", - наголосили в ТЦК.

Також там заявили, що інформаційні повідомлення, що стосуються ДТП, яка сталася за участі представниці поліції, жодним чином не пов’язано із діяльністю органів ТЦК та СП.

Стосовно заяви про багатодітний статус громадянина, у ТЦК зазначили, що згідно з чинним законодавством, підставою для відстрочки є утримання трьох або більше неповнолітніх дітей, що підтверджується офіційно оформленими документами.

"На момент складання відповідного протоколу таких документів представлено не було. Додатково зазначаємо, що одна з трьох дітей юридично перебуває під опікою іншого з батьків, що унеможливлює застосування норми про багатодітність як підстави для відстрочки", - констатували в ТЦК.

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