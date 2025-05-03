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Керівника Черкаського ТЦК судитимуть за невиконання мобілізаційного плану

10:46, 3 травня 2025
На думку слідства, начальник ТЦК підлягає покаранню, бо в окремих випадках анулював повістки та приймав рішення про непризов.
Керівника Черкаського ТЦК судитимуть за невиконання мобілізаційного плану
Фото: Суспільне Черкаси
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо начальника Черкаського ТЦК та СП. Слідство вважає, що посадовець підлягає покаранню за невиконання мобілізаційного плану. Обвинувальний акт скеровано до суду.

У ДБР розповіли, що офіцер, зловживаючи службовим становищем, самовільно ухвалював рішення щодо звільнення окремих чоловіків від мобілізації та скасування їм повісток. За даними слідства, такі дії негативно вплинули на належне укомплектування військових частин, зокрема тих, які задіяні у виконанні важливих завдань у період воєнного стану.

Начальник ТЦК обвинувачується у:

  • недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України),
  • перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, якщо це спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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ДБР ТЦК мобілізація

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