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Пенсії в Україні — хто може отримати 944 грн доплати

11:40, 3 травня 2025
Йдеться про таких пенсіонерів, які потребують постійного догляду.
Пенсії в Україні — хто може отримати 944 грн доплати
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В Україні пенсіонери, які живуть самі і потребують допомоги, можуть отримувати щомісячну надбавку в розмірі 944 грн. Виплата сягає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність.

Для того, щоб бути віднесеним до категорії одиноких пенсіонерів, потрібно відповідати певним вимогам:

  • отримувати пенсію за віком;
  • потребувати догляду;
  • жити одному/одній;
  • досягти 80-річного віку.

Важливим моментом є потреба у догляді, яка підтверджена лікарським висновком. Проте людина не повинна отримувати окрім пенсії за віком виплату у зв’язку з інвалідністю чи іншу допомогу.

Пакет документів для оформлення виплати одинокому пенсіонеру повинен містити:

  • паспорт і ІПН;
  • довідку від лікаря про стан здоров’я і необхідність у догляді;
  • виписку, яка підтверджує, що особа не отримає жодних виплат окрім пенсії.

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