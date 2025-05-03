Президент Сербії Александр Вучич раптово захворів та перервав важливий візит до США

Вучич терміново повертається до Белграда.

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Президент Сербії Александр Вучич захворів під час важливого візиту до США. Про це повідомляє РТС.

Як повідомляється, він звернувся по медичну допомогу і після обстеження вирішив повернутися до Сербії та зараз прямує до Белграда.

У зв'язку з цим, президент Сербії не зміг бути присутнім на головних заходах, заради яких він приїхав до США.

"Було оголошено, що він також зустрінеться з кількома високопоставленими посадовими особами Республіканської партії", - йдеться у статті.

Вучич заявляв, що має зустрітися із президентом Дональдом Трампом та іншими високопоставленими членами Республіканської партії.

До завершення візиту він поговорив із конгресменкою Клаудією Тенні, ексмером Нью-Йорка Руді Джуліані та сербськими підприємцями з США.

У канцелярії сербського президента не надали подробиць стану Вучича, але пообіцяли повідомити деталі "найближчими днями".

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