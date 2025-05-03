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Ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории РФ — Зеленский

12:00, 3 мая 2025
Зеленский заявил, что Украина не рекомендует другим странам 9 мая посещать РФ: «Мы не рекомендуем вам с точки зрения безопасности посещать РФ. А если вы это делаете – не спрашивайте нас. Это ваше личное решение».
Ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории РФ — Зеленский
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не может нести ответственность за происходящее в России 9 мая. Он отметил, что Украина не рекомендует другим странам 9 мая посещать РФ.

По словам Президента, российская сторона самостоятельно может совершать в отношении гостей какие-либо действия и перекладывать вину за это на Украину, а украинская в свою очередь не может нести ответственность за происходящее в РФ.

"Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории РФ. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты .Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджог, и подрыв, и т.д.и винить нас. Я считаю, как президент, и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения безопасности посещать РФ. А если вы это делаете – не спрашивайте нас. Это ваше личное решение", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

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рф Владимир Зеленский

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