Трое жителей Черновцов получили тюремный срок за диверсии на железной дороге — они должны компенсировать Укрзализныце более 950 тысяч грн убытков

Объекты для поджогов они выбирали сами, но перед этим отправляли куратору из Телеграм-канала фото, чтобы тот их утвердил.

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Черновицкий апелляционный суд подтвердил приговор троим жителям Черновцов, среди которых — двое родных братьев, за поджоги объектов железнодорожной инфраструктуры. Осуждённые — 2003, 2004 и 2006 года рождения, сообщает пресс-служба суда.

В сентябре 2024 года они получили через Telegram-канал предложение от неустановленного лица совершить диверсионные действия. Согласившись, предварительно согласовали механизм поджогов, распределили роли и договорились о разделе денежного вознаграждения.

Злоумышленники дважды поджигали релейные шкафы, которые обеспечивали стабильную работу железнодорожного транспорта: приём и отправление поездов, светофорную сигнализацию, работу шлагбаумов и звукового оповещения. Благодаря переходу на ручное регулирование движения удалось избежать тяжёлых последствий.

Объекты для поджогов сообщники выбирали самостоятельно, предварительно отправляя куратору фотоотчёты для согласования. Непосредственное выполнение фиксировали на видео. За один из поджогов им было перечислено 24 244 гривны. За второй, по их словам, обещанных денег они так и не получили.

В результате преступных действий были повреждены объекты, имеющие важное народнохозяйственное и оборонное значение.

Суд первой инстанции признал их виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание — по 15 лет лишения свободы каждому.

Кроме основного наказания, суд удовлетворил гражданский иск АО «Укрзализныця» и взыскал с обвиняемых солидарно 951 033 гривны материального ущерба.

Также они обязаны возместить государству более 14 тысяч гривен (в равных частях) процессуальных расходов за проведение судебных экспертиз.

В своих апелляционных жалобах обвиняемые и их защитники, ссылаясь на ст. 69 УК Украины, просили смягчить приговор. Утверждали, что не имели намерения нанести вред государству, а действовали исключительно из корыстных побуждений.

Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда, проанализировав материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции, который, назначая наказание, учёл возраст осуждённых, высокий уровень общественной опасности, предварительный сговор, чёткое распределение ролей и полную осведомлённость каждого о характере преступления.

Также суд принял во внимание, что ни один из участников не пытался остановить других или помешать совершению преступления, что свидетельствует об их целенаправленности и осознании последствий.

«Указанные в апелляционных жалобах обстоятельства существенно не уменьшают степень тяжести совершённого преступления и были надлежащим образом учтены судом первой инстанции. Они не могут служить основанием для смягчения наказания в апелляционной инстанции», — говорится в определении апелляционного суда.

Приговор вступил в законную силу.

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