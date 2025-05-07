Позов власника про витребування майна, проданого на публічних торгах у порядку виконання судового рішення, підлягає задоволенню лише у разі визнання торгів недійсними – Верховний Суд

Позивач зазначала, що спірне майно вибуло з її володіння у зв’язку з незаконними діями державного виконавця та порушення процедури реалізації через електронні торги, однак Верховний Суд вказав, що вимоги про визнання недійсним договору купівлі-продажу та визнання права власності є неефективним способом захисту прав власника.

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Майно не підлягає витребуванню від добросовісного набувача, якщо воно було реалізоване на електронних торгах у порядку, встановленому для примусового виконання судових рішень, законність проведення яких встановлена судовим рішенням, що набрало законної сили. На це вказав 19 березня 2025 року Касаційний цивільний суд Верховного Суду, розглянувши касаційну скаргу у справі 753/23213/16 за позовом фізичної особи до ТОВ про витребування майна з чужого незаконного володіння, визнання права власності на нежитлові приміщення, визнання договору купівлі-продажу недійсним.

Обставини справи

Позивач зазначала, що спірне майно вибуло з її володіння поза її волею, у зв’язку з незаконними діями державного виконавця та порушення процедури реалізації майна через електронні торги в рамках виконавчого провадження.

Посилалася на те, що борг за кредитом був повністю погашений до моменту проведення торгів, а виконання судового рішення було зупинене ухвалою касаційного суду, тому продаж майна на торгах та подальше його відчуження є неправомірним.

Суд першої інстанції позов задовольнив, зазначивши, що позивач довела вибуття майна з її володіння поза її волею та погашення боргу до проведення торгів.

Апеляційний суд не погодився з висновками суду першої інстанції, рішення скасував, ухвалив нове рішення, яким у задоволенні вимог відмовив. Своє рішення апеляційний суд мотивував тим, що вимоги про визнання недійсним договору купівлі-продажу та визнання права власності є неефективним способом захисту прав власника.

Відповідно, відсутні правові підстави для витребування майна від добросовісного набувача, який набув його на підставі законних електронних торгів.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд погодився з висновками апеляційного суду з огляду на таке. Майно не може бути витребувано від добросовісного набувача, якщо воно було продане у порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Позов власника про витребування майна в особи, яка придбала його в результаті публічних торгів, проведених у порядку, встановленому для виконання судових рішень, підлягає задоволенню лише в тому разі, якщо такі торги були визнані недійсними.

Якщо законність проведення публічних торгів була підтверджена судовими рішеннями, що набрали законної сили, то майно, реалізоване на таких торгах, не підлягає витребуванню на користь попереднього власника від кінцевого набувача.

Частина друга ст. 388 ЦК захищає права добросовісного набувача, який придбав майно, примусово реалізоване у порядку виконання судових рішень.

У цій справі ТОВ, як набувач майна на електронних торгах, законність проведення яких була підтверджена рішенням суду, яке набрало законної сили, так й інше ТОВ, як титульний власник майна, у розумінні ч. 2 ст. 388 ЦК України є добросовісними набувачами спірного нерухомого майна, а тому воно не може бути витребувано.

Автор: Наталя Мамченко

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