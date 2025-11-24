У Києві покупець побив алкоголь у супермаркеті, бо йому не дали вкрасти пляшку – відео

За погром у супермаркеті 39-річному чоловікові загрожує до п’яти років обмеження волі.

У Києві 39-річний місцевий житель у нетверезому стані намагався викрасти пляшку алкоголю з супермаркету. Про це повідомила столична поліція.

Коли охоронець зробив йому зауваження, чоловік почав кричати, скидати пляшки з полиць і навмисно їх розбивати.

Адміністраторка магазину викликала поліцію. Правоохоронці затримали порушника в порядку ст. 208 КПК України.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 296 КК України — хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Фото/відео: Головне управління Національної поліції у місті Київ

