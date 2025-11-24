В Киеве покупатель разбил алкоголь в супермаркете, потому что ему не дали украсть бутылку – видео

За погром в супермаркете 39-летнему мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы.

В Киеве 39-летний местный житель в нетрезвом состоянии пытался украсть бутылку алкоголя из супермаркета. Об этом сообщила столичная полиция.

Когда охранник сделал ему замечание, мужчина начал кричать, сбрасывать бутылки с полок и намеренно их разбивать.

Администратор магазина вызвала полицию. Правоохранители задержали нарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 296 УК Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Фото/видео: Главное управление Национальной полиции в городе Киев

