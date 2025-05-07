На Закарпатье разоблачили мошеннический колл-центр, который обокрал граждан ЕС на 1,7 млн гривен

В Ужгороде разоблачили фейковый колл-центр с 70 «консультантами».

Фото: pgo_gov_ua

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Украинские и чешские правоохранители совместно пресекли деятельность мошеннического колл-центра в Ужгороде, который обманывал граждан Евросоюза под видом инвестиционных консультантов и банковских работников. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В рамках совместной следственной группы (JIT) задержаны четыре основных фигуранта, в частности организатор схемы, его помощница по подбору персонала и руководитель одной из команд. Всем им сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, в колл-центре работало около 70 человек. Злоумышленники звонили гражданам ЕС, представлялись специалистами по инвестициям или работниками банков, входили в доверие и с помощью вредоносного программного обеспечения получали доступ к банковским счетам. Выводили средства на подконтрольные счета.

Сейчас задокументировано более десяти эпизодов мошенничества на общую сумму не менее 1,7 миллиона гривен. Следствие продолжается, правоохранители работают над установлением других пострадавших и сумм нанесенного ущерба.

Во время обысков в помещении колл-центра и по адресам проживания подозреваемых изъята компьютерная техника, наличные и автомобили. Трем фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога на более 6 миллионов гривен. Еще одного фигуранта суд отправил под домашний арест.

Операцию проводили прокуроры Закарпатской областной прокуратуры совместно с Управлением СБУ в Закарпатской области и полицией Чешской Республики.

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