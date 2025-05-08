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У Минразвития выбирают общины, где создадут социальное жильё

08:12, 8 мая 2025
В Украине выбирают общины для участия в пилотном проекте социального жилья.
У Минразвития выбирают общины, где создадут социальное жильё
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Около 50 украинских громад рассматриваются как потенциальные участники пилотного проекта по созданию социального муниципального жилья при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

«Сейчас мы рассматриваем 50 громад, которые могут стать частью этого проекта. Для нас очень важно, чтобы инициатива исходила от самих громад. Чтобы они были способными — не просто хотели, но и имели возможность реализовать. Эта способность, в первую очередь, — это компетенция и безусловная возможность софинансирования», — объяснил он.

Глава регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы Кристина Микулова уточнила, что банк уже начал оценку пилотной инициативы, и подписание первого соглашения возможно уже в 2025 году. По ее словам, проект позволит протестировать подход и методологию создания системы социального жилья в Украине, адаптированной к местным реалиям с учетом опыта ЕС.

Кулеба подчеркнул, что проект ориентирован на конкретные потребности громад: «Мы не просто строим жилье, а с самого начала реализации проекта должны понимать, для кого оно». Он отметил, что проекты рассматриваются в привязке к росту экономической активности или показателям, когда глава территориальной громады,

Ведь, как он указал, если мэр города говорит, что готов построить жилье для двух тысяч семей, он также должен объяснить, где эти люди будут работать и куда будут ходить в школу их дети.

По его словам, сейчас идет активная разработка финансово-экономической модели пилота. Проводятся постоянные консультации с Министерством финансов, Министерством экономики и международными партнерами.

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