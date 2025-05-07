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Нетверезий чоловік у Харкові змусив поліцію перевіряти мости на вибухівку – суд виніс вирок

20:08, 7 травня 2025
У Харкові п’яний чоловік зателефонував до поліції і вигадав про вибухівки на трьох мостах.
Нетверезий чоловік у Харкові змусив поліцію перевіряти мости на вибухівку – суд виніс вирок
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У Харкові п’яний чоловік став причиною перевірки мостів міста через хибне повідомлення про нібито закладену вибухівку. Інцидент стався в листопаді минулого року, коли харків’янин, перебуваючи вдома після вживання алкоголю, зателефонував на службу «112» і заявив про вибухівку на трьох місцевих мостах. Про це йдеться у вироку Київського районного суду Харкова у справі № 953/1820/25.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи поліції, які провели ретельні перевірки в різних районах міста. Проте в результаті оглядів вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що перебував у стані сп’яніння і усвідомлював хибність своїх слів. Суд ухвалив рішення призначити чоловікові чотири роки позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки.

Крім того, чоловіка зобов'язали регулярно з’являтися до органу пробації для реєстрації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за межі України без дозволу. Також йому належить відшкодувати державі 4,7 тисячі гривень витрат на проведення експертизи відео- та аудіозапису його дзвінка.

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суд Харків

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